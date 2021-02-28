خلية الازمة النيابية تستضيف غدا وكيل الخارجية ومسؤولي الصحة

2021/02/28 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعقد خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اجتماعا موسعا ظهر يوم غد في مجلس النواب بحضور وكيل وزارة الخارجية والمدراء العامين في وزارة الصحة ، لمناقشة آخر التطورات في ما يخص جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لمنع تفشي السلالة الجديدة ،وتفاصيل استيراد اللقاحات وسبل الاسراع بوصولها الى البلاد ./انتهى9

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