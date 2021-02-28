انتحار شابة برمي نفسها من أعلى جسر الصرافية في بغداد

2021/02/28 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت العاصمة بغداد، الأحد، حالة انتحار جديدة، لشابة في الثلاثينات من عمرها، بعد أن ألقت بنفسها من أعلى جسر الصرافية في بغداد.

وقال عقيل التميمي أحد ضباط الشرطة البحرية في تصريح لـ NRT عربية، (28 شباط 2021)، إن "فتاة ألقت بنفسها من أعلى جسر الصرافية في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المعلومات الاولية تشير إلى أن الشابة من مواليد 1988"، مبينا أن "الاسباب التي دفعت الشابة الى الانتحار تعود لمشاكل عائلية وسبق وان اقدمت على الانتحار في اوقات سابقة لكن محاولاتها باءت بالفشل".

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