2021/02/28 | 23:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يعد بحملة برلمانية في حال عدم وصول لقاح كورونا ويقترح عدة مقترحات المركز الخبري الوطني.

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