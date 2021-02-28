وسائل إعلام تابعة للنظام السوري: التصدي لصواريخ في سماء دمشق

2021/02/28 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، الأحد، تصدي أنظمة الدفاع "لصواريخ معادية" في سماء العاصمة دمشق.

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