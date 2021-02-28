تركيا وإيران تتبادلان استدعاء السفيرين بشأن خلاف في العراق

2021/02/28 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬طهران‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان استدعت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬سفير‭ ‬الدولة‭ ‬الأخرى‭ ‬لديها‭ ‬الأحد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬البلدين‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬للخلاف‭ ‬المرتبط‭ ‬بالتواجد‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ ورغم‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬بلدان‭ ‬خصمان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ووسط‭ ‬آسيا،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬نفّذتا‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬وأفاد‭ […]

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