القشّة بين ايران وتركيا

2021/02/28 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لولا تلاقي المصالح الايرانية التركية في أكثر من مجال في الشرق الأوسط فضلاً عن العلاقة المباشرة النفعية المتبادلة بين البلدين، لشهدنا منذ أمد بعيد مصادمات كثيرة بين الجانبين داخل العراق، ساحة حركة الجميع بلا حساب ولا كتاب.السياسيون الموالون لتركيا وايران في البلد لم يصلوا الى حالة التصادم المتوقعة في أتعس أيام العراق […]

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