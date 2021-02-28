طهران‭:‬الوقت‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لاجتماع‭ ‬حول‭ ‬النووي

2021/02/28 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو‭:‬زعماء‭ ‬العرب‭ ‬وثقوا‭ ‬بصداقة‭ ‬أمريكا‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‭ ‬ القدس‭- ‬بيروت‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعتبرت‭ ‬إيران‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مناسب‮»‬‭ ‬لاجتماع‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬أوروبي‭ ‬لعقد‭ ‬لقاء‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬احياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭ ‬أحاديا‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للمتحدث‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ ‬زاده‭ ‬‮«‬نظرا‭ […]

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