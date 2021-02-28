2021/02/28 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو:زعماء العرب وثقوا بصداقة أمريكا بعد مقتل سليماني القدس- بيروت- طهران – الزمان اعتبرت إيران الأحد أن الوقت «غير مناسب» لاجتماع بشأن الاتفاق النووي، ردا على طرح أوروبي لعقد لقاء غير رسمي للبحث في سبل احياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا العام 2018. وجاء في بيان للمتحدث سعيد خطيب زاده «نظرا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران:الوقت غير مناسب لاجتماع حول النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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