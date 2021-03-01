الصدر يغرد بشأن لقاح كورونا ويتحدث عن ’حملة برلمانية شديدة’

2021/03/01 | 00:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، بحملة برلمانية "شديدة" في حال لم يصل لقاح كورونا في الموعد المحدد.

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وقال الصدر في تدوينة، أطلع عليها "ناس" (28 شباط 2021)، إن "هناك تقصيرا واضحا من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي..



وإن لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة".

واضاف ان "مجانيته حين وصوله لا يعني أنه لن يكون بعيدا عن أيدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة أو أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك".

وتابع الصدر "فالحذر وإلا فإننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الأطر القانونية، كما وأنصح بالبدء بتسجيل أسماء المواطنين ابتداء من المناطق النائية والفقيرة لأنها أشد عرضة للجائحة، مضافا الى أن التطعيم باللقاح لا يكون نهائيا بل يجب الوقاية من المرض كما يقول المختصون وذلك بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالوقاية من خلال الكمامات وما شاكل ذلك..



فعلى المواطنين الالتزام بذلك".

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