2021/03/01 | 00:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: هيئة الحشد تفند الرواية الامريكية: قواتنا لا تتواجد داخل الاراضي السورية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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