الصدر يعد بحملة برلمانية في حال عدم وصول لقاح كورونا ويؤكد: الحكومة مقصرة

2021/03/01 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن هناك تقصير حكومي بشأن وصول لقاح كورونا، فيما وعد بحملة برلمانية "شديدة" في حال عدم وصول اللقاح بموعده المحدد.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "هناك تقصيرا واضحا من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي"، مبيناً أن "لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة".

وأضاف أن "مجانيته حين وصوله لا يعني أنه لن يكون بعيدا عن ايدي الفاسدين وأخذ الاموال من الشعب لحجة او اخرى كتقديم تطعيمه على الاخرين او بيعه في الاسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك..



فالحذر والا فاننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الاطر القانونية".

وتابع أنه "ينصح بالبدء بتسجيل اسماء المواطنين ابتداء من المناطق النائية والفقيرة لانها اشد عرضة للجائحة"، لافتاً إلى أن "التطعيم باللقاح لا يكون نهائيا بل يجب الوقاية من المرض كما يقول المختصون وذلك بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالوقاية من خلال الكمامات وما شاكل ذلك..



فعلى المواطنين الالتزام بذلك".

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