الصدر يحذر من وصول اللقاح الى الفاسدين ويلوح بـ

2021/03/01 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة بالتقصير في ما يتعلق بوصول اللقاح المضاد لوباء كورونا .وقال الصدر في تغريدة :" هناك تقصير واضح من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي..وإن لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة".واضاف :" ان مجانيته حين وصوله لا تعني أنه لن يكون بعيدا عن أيدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة او أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك..فالحذر والا فإننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الاطر القانونية"./ انتهى

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