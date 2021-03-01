الاستيلاء على اعتدة مختلفة في صلاح الدين

2021/03/01 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استولت الاستخبارات العسكرية على اعتدة مختلفة في صلاح الدين.وذكر بيان لمديرية الاستخباراتع :" ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ ، بالاشتراك مع الفوج الاول لواء المشاة ٥١ وقوة من فوج استخبارات الفرقة ، استولت على كدس للعتاد في منطقة برية شميط بناحية الزاب بمحافظة صلاح الدين ".واضافت :" ان الكدس يحتوي على ٤٥ قنبرة هاون عيار ١٢٠ و٨٢ ملم وعتاد بنادق متنوع و ٥ حشوات صواريخ قاذفة RBG7، بالاضافة الى صاروخ قاذفة وعبوة ناسفة على شكل صفيحة ، وقامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتدميرها تحت السيطرة "./انتهى9

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