الكتلة التاريخية كمفهوم استراتيجي عند غرامشي - زهير الخويلدي

2021/03/01 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة"ما الذي يمكن أن يفعله غرامشي من أجل اليسار؟ تعتبر "الكتلة التاريخية" من أشهر المفاهيم في أعمال أنطونيو غرامشي - دون أن تجذب رهاناتها النظرية والاستراتيجية الاهتمام اللازم.



في معظم الحالات، تم استخدام مصطلح "الكتلة التاريخية" لتعيين التحالفات الطبقية.



يتجلى هذا بشكل خاص في نصوص مختلفة من تقاليد الحزب الشيوعي الإيطالي.



يمكن تفسير حقيقة أن مفهوم "الكتلة التاريخية" بسهولة مع التحالفات ال ......





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