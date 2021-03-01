الصدر يحذر من حملة برلمانية شديدة في حال عدم وصول لقاح كورونا بالموعد المحدد

2021/03/01 | 00:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، من حملة برلمانية شديدة بحال عدم وصول لقاح كورونا بالموعد المحدد، متهما الحكومة بالتقصير في وصول اللقاح.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، ان “هناك تقصير واضح من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي..



وإن لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة، مضافة الى أن مجانيته حين وصوله لا يعني أنه لن يكون بعيدة عن أيدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة أو أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك”.

واضاف الصدر، “فالحذر وإلا فإننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الأطر القانونية كما وأنصح بالبدء بتسجيل أسماء المواطنين ابتداء من المناطق النائية والفقيرة لأنها أشد عرضة للجائحة”، لافتا الى انه “مضافا الى أن التطعيم باللقاح لا يكون نهائيا بل يجب الوقاية من المرض كما يقول المختصون وذلك بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالوقاية من خلال الكمامات وما شاكل ذلك..



فعلى المواطنين الالتزام بذلك”.

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