الولايات المتحدة تدين استخدام العنف

2021/03/01 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، استخدام قوات الأمن البورمية في ميانمار، العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين يطالبون بالديمقراطية ويعارضون الانقلاب العسكري في البلاد.

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