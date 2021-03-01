نفط العراق

2021/03/01 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش في هذه الحلقة أهم موارد الدخل للعراق وهو النفط وكيف سنعكس ارتفاع اسعاره على سد عجز الموازنة

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