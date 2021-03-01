ضد التطبيع ومع ما يخدم التطبيع - أحمد بيان

2021/03/01 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان "التئم صبيحة اليوم الأحد 28 فبراير 2021 ممثلو هيئات مغربية متعددة رافضة للتطبيع بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعقدوا الجمع العام التأسيسي "للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع".



ننشر لاحقا البلاغ والأرضية التأسيسية للجبهة".الفقرة أعلاه تغطية مختصرة منقولة حرفيا، بما في ذلك الخطأ "التئم" (الصحيح "التأم")، عن الموقع الالكتروني لجماعة العدل والإحسان.



وحدث تأسيس هذه الجبهة يستد ......





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