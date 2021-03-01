محكمة جزائرية تقضي بسجن ناشط في

2021/03/01 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة ولاية ورقلة في جنوب الجزائر، الأحد، بسجن ناشط في الحراك سبع سنوات لإدانته بـ"التحريض على الإرهاب"، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

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