المحافظات تتأهب لانطلاق «حملة التطعيم» بعد وصول اللقاح الصيني

2021/03/01 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مراسلو المحافظات

تستعد الجهات الصحية في المحافظات للمباشرة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا بعد وصول دفعة اولية من لقاح «سينوفارم» الصيني، من خلال تخصيص منافذ التطعيم وتدريب الملاكات.

ووصلت إلى البلاد دفعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، تضم 50 الف جرعة، وهي دفعة اولية من المؤمل أن تتبعها دفعات ولقاحات أخرى خلال المدة المقبلة.



وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر لـ”الصباح”، أن حملة التلقيح ستشمل المحافظات كافة ومن ضمنها إقليم كردستان والتي ستبدأ خلال اليومين المقبلين في المستشفيات والمراكز الصحية.



بدوره، قال مدير اعلام صحة كربلاء سليم كاظم، لـ”الصباح” ان الدائرة خصصت 16 منفذا لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، موزعة بين جميع مدن المحافظة.

واضاف ان المنافذ هي مدينة الامام الحسين (ع) الطبية ومستشفى الهندية العام وقطاعات المركز في الاسكان والعباسية الغربية وفي احياء الوفاء والعباس والغدير، اضافة الى قطاعات الحر والهندية والحسينية وعون.



وبين ان الدائرة انتهت من تدريب الملاكات الطبية والصحية في قطاعات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على عمليات الاستقبال والتلقيح، وكذلك تخصيص اماكن خزن اللقاح وتوزيعه وآلية إعطائه والفئات المشمولة بالمرحلة الأولى بحسب تعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة الصحية.

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