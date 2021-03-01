2021/03/01 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-(أ ف ب) – تصدّت الدفاعات الجوية السورية الأحد لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).وأفادت سانا بأن “دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء دمشق وتسقط عدداً منها”.ونقلت عن مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة 10,16 من مساء اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات اسرائيلية على مواقع عسكرية قرب مرقد السيدة زينب في دمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات اسرائيلية على مواقع عسكرية قرب مرقد السيدة زينب في دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).