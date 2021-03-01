ترامب في أول خطاب بلا رئاسة: الرحلة لم تنته .. في النهاية سنفوز

2021/03/01 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أورلاندو (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام مؤيّديه المحافظين الأحد أنّهم يخوضون “صراعاً من أجل بقاء أميركا”.وفي أوّل خطاب له منذ خسارته الانتخابات، قال ترامب أمام “مؤتمر العمل السياسي المحافظ”، “نحن في صراع من أجل بقاء أميركا كما نعرفها.هذا صراع.هذا صراع رهيب ومريع ومؤلم … في […]

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