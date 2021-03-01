دراسة تؤكد انخفاض فعالية لقاح

2021/03/01 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة إيطالية أن فعالية لقاح فايزر/بايونتيك، ربما تكون أقل لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، حسبما أفادت صحيفة "غارديان".

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