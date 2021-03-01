 في حديث مع أوبرا.. الأمير هاري يخشى

2021/03/01 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر الأمير البريطاني هاري، في مقابلة مع المذيعة الأميركية الشهيرة، أوبرا وبنفري، عن مخاوفه بأن "يعيد التاريخ نفسه"، وفقا لمقتطفات من المقابلة بثتها قناة "CBS" الأميركية.

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