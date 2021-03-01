بسبب قيود كورونا.. يهود متشددون يهاجمون الشرطة الإسرائيلية

2021/03/01 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم يهود متشددون، الأحد، بالحجارة عناصر من الشرطة خلال الاحتفال بعيد المساخر (بوريم)، في تطور أجج التوترات حول التدابير الوقائية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

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