بلينكن يدعو إلى

2021/03/01 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اعتقال مرشحين مؤيدين للديمقراطية في انتخابات هونغ كونغ وتوجيه تهم بحقهم.

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