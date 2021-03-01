المبعوث الأميركي لأفغانستان يستأنف مباحثات السلام

2021/03/01 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زادة، سيجري جولة مع فريقه إلى الدوحة وكابل، بالإضافة إلى عدد من العواصم في المنطقة.

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