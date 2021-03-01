2021/03/01 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز "ذا كراون" على جائزة أفضل مسلسل دراما تلفزيوني في جوائز "غولدن غلوبز" التي تم توزيعها، الأحد.

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