البحرين توفر لقاحات كورونا لفرق الفورمولا 1

2021/03/01 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل البحرين على توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد لأعضاء فرق سباق الفورمولا 1 الذين يصلون للمملكة الخليجية لخوض التجارب الشتوية قبل انطلاق الجولة الأولى بسباق جائزة البحرين الكبرى في مارس الحالي.

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