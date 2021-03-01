السيد مقتدى الصدر يهدد بحملة برلمانية شديدة إذا..

2021/03/01 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من تأخر وصول لقاح كورونا إلى البلاد وإلا سيقوم بحملة برلمانية شديدة....

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