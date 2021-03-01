الحشد يكذب الرواية الاميركية.. القصف كان داخل العراق

2021/03/01 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذبت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الرواية الامريكية حول قصف الحدود السورية مؤكدة ان القصف كان داخل الأراضي العراقية....

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