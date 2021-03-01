من داخل قاعدة عين الأسد.. شهادات حول هجوم كاد يشعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

2021/03/01 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مرحبا يا صديقي.إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فقد حدثت بعض الأشياء السيئة لوالدك الليلة الماضية، لذلك أريدك أن تكون قويا، من أجل والدتك.اعلم دائما أنني أحبك.وداعا يا صديقي".

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