ترامب يصوب نحو بايدن في خطابه الأول بعد خسارة السلطة..

2021/03/01 | 08:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الإثنين، إن الولايات المتحدة فقدت خلال إدارة جو بايدن مكانتها في مجال الطاقة وسوف تعتمد على واردات النفط.

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وأضاف ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو: "خلال حكم الديمقراطيين الراديكاليين، سعر البنزين ارتفع بمقدار ثلث".

وخلال خطابه في المؤتمر، أدان ترامب قرار العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي يتيح الانبعاثات للدول ذات المعايير المنخفضة مثل روسيا، الهند والصين ويصعبها على الولايات المتحدة.

وانتقد الرئيس السابق أداء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مشيراً إلى أنها الأسوأ في تاريخ أميركا، فالشهر الأول لبايدن الأكثر كارثية في تاريخ الرؤساء الأميركيين.

واتهم ترامب خلفه بايدن بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة، مضيفاً: "بايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة".



كما هاجم سياسة الديمقراطيين بشأن الهجرة وطالب بعدم السماح لهم بتطبيق قوانين الهجرة".

وبحسب مستشاريه، فقد ناقش ترامب في أحاديث خاصة ترشحه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، لكن مقتطفات الخطاب لم تتضمن أي تلميح لما قد يفعله.

وخلال خطابه سوف يهاجم ترامب بايدن في محاولة لوضع نفسه في مقدمة المنتقدين للرئيس الجديد في موضوعات منها الهجرة والأمن على طول الحدود الأميركية مع المكسيك والتباطؤ في إعادة فتح المدارس المغلقة بسبب الوباء.

وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تجاهل خطاب ترامب.

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