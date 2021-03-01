الاقتصاد النيابية : التصويت على الموازنة نهاية الاسبوع الجاري

2021/03/01 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم الكناني، الاثنين، عن وجود نية لتمرير الموازنة نهاية الأسبوع الحالي بعد إكمال التعديلات والمقترحات على فقراتها.

وقال الكناني في حديث صحفي، إنّ "موازنة العام الحالي2021 أشرفت على الانتهاء بعد أن أكملت اللجنة المالية تعديل بعض الفقرات والمقترحات وقد أُرسلت إلى الجانب الحكومي واطّلع عليها".

وأكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أنه "من المؤمّل التصويت على الموازنة من قبل البرلمان نهاية الأسبوع الحالي".

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