ليفربول يعود الى طريق الانتصارات

2021/03/01 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

عاد فريق ليفربول إلى الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة في المباريات الأربع الماضية، بانتصار خارج قواعده على فريق شيفيلد يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “برامول لين”، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

انتصار ليفربول رفع رصيده للنقطة 43، ليُحافظ على مركزه السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ظل شيفيلد في المركز العشرون والأخير بـ11 نقطة، بعدما تلقى الهزيمة رقم 21 في المسابقة هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يتمكن هجوم الريدز من هز شباك أصحاب الأرض، على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

الشوط الأول شهد كذلك تألق الحارس الإنجليزي الشاب، آرون رامسدال، حيث تصدى لـ خمس كرات مُحققة.

وفي الشوط الثاني، من المباراة تمكن كورتس جونز من إحراز الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 48، بعد تمريرة عرضية أرضية من ترينت ألكسندر أرنولد، وصلت لداخل منطقة الجزاء، انقض جونز على الكرة وسددها مباشرةٍ من داخل منطقة الجزاء مباشرةٍ في مرمى الحارس رامسدل.

وبالدقيقة 64، جاء هدف ليفربول الثاني، عبر النيران الصديقة، بأقدام كين براين، بعدما حصل روبرتو فيرمينو على الكرة من على حدود منطقة جزاء شيفيلد، من ساديو ماني، وتوغل لمنطقة الجزاء، ورواغ اثنين من مدافعي أصحاب الأرض، ثم سدد الكرة اصطدمت بقدم براين ودخلت مرمى الحارس رامسدل.



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