بحجم استاد كرة قدم.. كويكب كبير يمر قرب الأرض الثلاثاء

2021/03/01 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الأحد، إن كويكبا كبيرا بحجم استاد كرة قدم، سيمر بمحازاة كوكب الأرض، غدا الثلاثاء.

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