الصحة: إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على لقاح كورونا

2021/03/01 | 09:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، أن يوم الأثنين هو موعد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على لقاح كورونا.وذكر مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الامير في حديث متلفز تابعته “ايزيدي 24″، أن “اطلاق المنصة الالكترونية للتقديم على اللقاحات سيتم يوم غد”، مبيناً أنه “خلال الايام المقبلة ستصل للعراق من …

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