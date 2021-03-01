2021/03/01 | 09:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، قائمة بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لهذا اليوم الاثنين (1 اذار 2021)، بحسب رصد مختصين.





قناة "ناس" على تلكرام..



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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 145,500

سعر شراء الدولار 144,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,430,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 120,85 دولار

100 باوند 139,80 دولار

100 دولار 738,60 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1751,40$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 65,35 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 62,41 دولار

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة أسعار صرف الدولار في البورصة وسوق العراق لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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