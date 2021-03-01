العامري يهنئ بعيد المعلم ويؤكد: الظرف الحالي يستدعي الوقوف الى جانب المؤسسة التعليمية

2021/03/01 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم الامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الاثنين، بالتهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية لعيد المعلم، مؤكدا ان الظرف الحالي يستدعي الوقوف الى جانب المؤسسة التعليمية.وقال العامري في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “بمناسبة حلول الذكرى السنوية لعيد المعلم الأغر، نتقدم بخالص التهاني وعظيم التبريكات لأسرتنا التعليمية الكريمة عامةً، وللقامات الباسقة […]

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