ميلان يهزم روما في عقر داره ويواصل مطاردة إنتر على الصدارة

2021/03/01 | 09:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه روما بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.وافتتح ميلان باب التسجيل في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء عن طريق الإيفواري فرانك كيسي، وعادل لأصحاب الأرض الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقة الـ50.وعاد “الروسونيري” للتقدم بالنتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده في الوصافة إلى 52 نقطة وقلص الفارق مع جاره إنتر المتصدر إلى 4 نقاط.في المقابل، توقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس على […]

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