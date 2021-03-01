اتلتيكو مدريد يوقف نزيف نقاطه ويعزز صدارته الدوري الاسباني

2021/03/01 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أوقف أتلتيكو مدريد سلسة من النتائج السلبية، وفاز (2-0) خارج أرضه على فياريال، ليعزز تصدره دوري الدرجة الأولى الإسباني، امس الأحد.وخاض فريق المدرب دييجو سيميوني المباراة، بعد خسارتين متتاليتين أمام ليفانتي في الليجا، وتشيلسي في دوري الأبطال.وتقدم اتلتيكو بهدف، في الدقيقة 25 عن طريق ألفونسو بيدرازا، بطريق الخطأ في مرماه.وسجل البديل جواو فيلكس، صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي، الهدف الثاني بتسديدة رائعة، في الدقيقة 69.وحقق أتلتيكو بذلك فوزه الأول في أربع مباريات، في كل المسابقات، ليصبح رصيده 58 نقطة من 24 لقاء، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي خاض 25 مباراة، و6 نقاط عن ريال مدريد الثالث./انتهى9

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