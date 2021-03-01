بالفديو .. عبد الغني الاسدي يزور مدينة اور الاثرية

2021/03/01 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ زار محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي مدينة اور الاثرية في محافظة ذي قار ، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال قداسة البابا فرنسيس في الخامس من آذار الجاري ./انتهى9

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