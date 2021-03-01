وزير النفط يحدد موعد إيقاف حرق الغاز المصاحب في ثلاث حقول

2021/03/01 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير النفط أحسان عبد الجبار، الأثنين، ان العام 2024 سيشهد وللمرة الأولى بتاريخ البلاد، إيقاف حرق الغاز المصاحب في ثلاثة حقول لشركات الخدمة النفطية.

وقال عبد الجبار في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعه "الاقتصاد نيوز"، إن “شركة غاز البصرة تضيف سنويا مشاريع استثمارية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار لمعالجة الغاز المصاحب للنفط بثلاثة حقول للتراخيص النفطية، لتجهيز محطات انتاج الكهرباء الغازية بوقود التشغيل من الغاز الطبيعي وتوفير الغاز السائل والمكثفات الضرورية للاستهلاك المحلي".

وشركة غاز البصرة، هي مشروع مشترك مدته 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك فيها أسهما بنسبة 51 بالمئة، وشركة شل التي تمتلك أسهما بنسبة 44 بالمئة، اضافة الى خمسة لشركة ميتسوبيشي.

وكشف الوزير عن أن "العام 2024 سيشهد وللمرة الأولى بتاريخ البلاد، إيقاف حرق الغاز المصاحب في ثلاثة حقول لشركات الخدمة النفطية هي: الرميلة والزبير وغرب القرنة 2"، موضحا ان "الوزارة تركز جهودها لتسريع مشاريع الاستثمار في الغاز للاستفادة بشكل اكبر من الغاز المصاحب للتخلص نهائيا من ظاهرة حرقه".ووفقا لشركة غاز البصرة، فإن "معدلات الإنتاج الحالية تبلغ900 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، وتكافئ نحو ثلاثة الاف ميكاواط من الطاقة الكهربائية، وتوفر 80 بالمئة من حاجة السوق المحلية للغاز المسال (غاز الطبخ)".

وبين أن "محطة الكبس الخامسة الجديدة (NCS5)، بدأت العمل لزيادة قدرة ضغط الغاز برغم تحديات الانكماش الاقتصادي العالمي وجائحة كورونا"، منوها بأنه "بوجود القدرات العراقية المحلية المتمكنة، بالتعاون مع الشركات العالمية، يمكننا تحقيق خططنا الطموحة بأقصى قدر من التضافر".

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