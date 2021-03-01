العمليات المشتركة: باجات الاستثناء لا يمكن التلاعب بها

2021/03/01 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، توضيحا بخصوص الـ9 آلاف باج استثناء من الحظر، فيما اكدت ان الباجات مرقمة ولا يمكن التلاعب بها.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لصحيفة الصباح إن “العمليات المشتركة أوكلت إليها مهمة مساعدة خلية الأزمة، وذلك من خلال إشراكنا بالاستثناءات، وقد طالبنا بأن تكون الأولوية للصحفيين، لذا تم استثناء القنوات والإذاعات وبعض الصحف، بينما يكون عمل بقية الصحف والوكالات الخبرية بطريقة بث (أونلاين)”.

واضاف الخفاجي أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يتعلق بديمومة حياة المواطنين والشاحنات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الانشائية، فقد تمت تهيئة طرق خاصة لغرض تنقلها”.

وفي ما يتعلق بالاجتهادات الشخصية واختلاف الأوامر من سيطرة الى أخرى، اكد الخفاجي أن “هذه الاجتهادات، مع الأسف، غير مدروسة، وغالباً ما يتم الاتصال بنا للاستعلام وتوضيحها، وفعلاً نقوم باللازم وتسهيل الكثير من الأمور”.

وعن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع 9 آلاف باج للاستثناء والتنقل خلال الحظر، أوضح الخفاجي أن “عدد الباجات التي تم توزيعها لا يتجاوز 5 آلاف باج للاستثناء، وهي مخصصة للوكالات والاذاعات والقنوات الفضائية، وجرى تحديد أعداد المستفيدين منها في كل جهة”، موضحا ان “الباجات مرقمة ولا يمكن التلاعب بها أو تزويرها”.

واكد الخفاجي، “إذا تم العثور على أحد هذه الباجات لدى سائق (تكتك) على سبيل المثال، فيمكن من خلال الرقم المدون بالباج أن نعثر على الجهة التي أعطت الباج، كأن تكون قناة أو وكالة أو هيئة الاعلام والاتصالات وبعضا من وزارة الكهرباء، لذا لا يمكن التلاعب بالباج لأن هناك مدققا للباجات”.

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