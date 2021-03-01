نائب: عنصر من قوات “رزكاري” متهم بتنفيذ عملية اغتيال احد اعضاء البرلمان

2021/03/01 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت كتلة المستقبل الكردستانية في مجلس النواب، عن هوية منفذ عملية الاغتيال الفاشلة ضد عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد علي الاسبوع الماضي.

وقال عضو مدلس النواب عن الكتلة سركوت شمس الدين في بيان ان “السلطات الامنية في محافظة السليمانية حددت هوية المتهم بهذه المحاولة وهو حميد صوفي درويش احد عناصر قوات “رزكاري” التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ويسكن نفس المحافظة التي نفذ فيها تلك الجريمة”.

ودعا السلطات الامنية في المحافظة الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم واصدار مذكرة القاء قبض والتحقيق معه لمعرفة الدوافع من هذه العملية والجهة التي تقف خلفه واحالته الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل”.

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