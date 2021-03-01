2021/03/01 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ديالى على ضفاف منحدر حاد في أقصى قزانية ثاني أكبر المدن الحدودية شرق العراق على بعد كليومترات قليلة من الحدود مع ايران، يقف عباس خالد اللامي مزارع (57 سنة) وهو يردد عبارة الان بدات بداية نهاية شريان الحياة في اشارة منه الى وادي حران الذي يتوغل لعشرات الكليومترات في الحدود الايرانية قبل ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



وادي حران يثير المخاوف من تسونامي الجفاف الأكبر وانتقادات من “صمت بغداد” المركز الخبري الوطني.

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