صراع ايراني تركي في العراق.. تعرف على آخر فصوله

2021/03/01 | 09:33 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران دريا اورس على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حو...

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