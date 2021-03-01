هزة أرضية بقوة 3.3 تضرب محافظة عراقية

2021/03/01 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة النقل، الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي هزة ارضية في الحدود العراقية الايرانية قرب السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 آذار 2021)، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 4:30:12 بالتوقيت المحلي، شرق محافظة السليمانية، وبالقرب من الحدود العراقية الايرانية، وقد بلغت قوتها (3،3) درجة حيث تبعد (63) كم عن مركز محافظة السليمانية و(17) كم جنوب شرق قضاء بنجوين".

واضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

N.A

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