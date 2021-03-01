2021/03/01 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت السلطات الإسرائيلية التحقيقات جراء التسرب النفطي الغامض الذي أسهم في جرف قرابة ألف طن من القطران اللزج إلى سواحل البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الناقلة اليونانية بريئة".. السلطات الإسرائيلية توسع التحقيقات في التسرب النفطي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الناقلة اليونانية بريئة".. السلطات الإسرائيلية توسع التحقيقات في التسرب النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).