محافظ البصرة يعزي بوفاة وكيل المرجعية: كان للسيد علي عبد الحكيم الصافي دور كبير ومعطاء

2021/03/01 | 09:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / محمد الجابري

أصدر محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الأحد، بيان تعزية على روح السيد علي عبد الحكيم الصافي، مؤكداً دوره الكبير والمعطاء في البصرة.

وقال العيداني، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «بمزيد من التسليم لقضاء الله تعالى وقدره تلقّينا النبأ المؤسف برحيل سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد علي عبد الحكيم الصافي وكيل المرجعية الدينية العليا في محافظة البصرة».

وأضاف العيداني أن «للعلامة الفقيد الراحل المرحوم سماحة السيد علي عبد الحكيم الصافي تأثير كبير ومعطاء في الأوساط الدينية والاجتماعية والشعبية في عموم أقضية ونواحي ومركز مدينة البصرة».



وأردف «نتقدم بالتعازي الى أبناء الشعب البصري بمختلف أطيافه وألهم الله أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».

وتوفي وكيل المرجعية الدينية العليا أمام وخطيب جامع الأبلة الكبير في محافظة البصرة السيد علي عبد الحكيم الصافي فجر أمس الأحد.



وذكرت مصادر ان السيد الصافي توفى داخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصدر التعليمي.



وشيع أهالي البصرة جثمان السيد الصافي الى مثواه الأخير.

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