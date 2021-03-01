الكاظمي: مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم

2021/03/01 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيدهم، مؤكدا أن مستقبل البلاد يعتمد على القائمين على التعليم.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر واطلعت عليها /المعلومة/، “في عيد المعلم، أرفع أسمى التهاني إلى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة بأسس ديمومتها من علم وأخلاق ووطنية”.وأضاف الكاظمي، أن “مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الأجيال”.



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